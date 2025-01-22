x
22 января 2025
|
последняя новость: 13:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 января 2025
|
22 января 2025
|
последняя новость: 13:17
22 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Канцелярия Нетаниягу: Палестинская администрация не получит контроль над КПП "Рафиах"

Газа
ЦАХАЛ
время публикации: 22 января 2025 г., 12:26 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 12:40
Канцелярия Нетаниягу: Палестинская администрация не получит контроль над КПП "Рафах"
AP Photo/Jehad Alshrafi

Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу опровергла публикацию газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", согласно которой Израиль и Египет достигли соглашения о передаче Палестинской администрации контроля над КПП "Рафиах" со стороны сектора Газы.

В заявлении утверждается, что Палестинская администрация раз за разом искажает действительность, пытаясь создать иллюзию, будто она контролирует КПП.

"Согласно договору, к КПП примыкают войска ЦАХАЛа, и пересечь его без проверки и разрешения армии и ШАБАКа невозможно. На техническом уровне работы выполняются жителями Газы, не связанными с ХАМАСом, которых охраняет ШАБАК. Именно они с начала войны обеспечивают гражданские нужды сектора, такие как электричество, водоснабжение и канализацию", – говорится в документе.

"Контроль над КПП осуществляется международными силами EUBAM. Единственное, что связано с Палестинской администрацией, – штамп ПА в паспорте, необходимый для пересечения КПП. Этот порядок сохранится на всем протяжении первого этапа соглашения", – добавляет канцелярия Нетаниягу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 января 2025

"Аш-Шарк аль-Аусат": Израиль и Египет достигли согласия по КПП "Рафах"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2025

Египет сообщил о ввозе 95 грузовиков с гуманитарной помощью через КПП "Керем-Шалом"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 января 2025

ПИЦ: в Газе прекратились нападения на конвои с гуманитарным грузом