Канцелярия Нетаниягу: Палестинская администрация не получит контроль над КПП "Рафиах"

Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу опровергла публикацию газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", согласно которой Израиль и Египет достигли соглашения о передаче Палестинской администрации контроля над КПП "Рафиах" со стороны сектора Газы.

В заявлении утверждается, что Палестинская администрация раз за разом искажает действительность, пытаясь создать иллюзию, будто она контролирует КПП.

"Согласно договору, к КПП примыкают войска ЦАХАЛа, и пересечь его без проверки и разрешения армии и ШАБАКа невозможно. На техническом уровне работы выполняются жителями Газы, не связанными с ХАМАСом, которых охраняет ШАБАК. Именно они с начала войны обеспечивают гражданские нужды сектора, такие как электричество, водоснабжение и канализацию", – говорится в документе.

"Контроль над КПП осуществляется международными силами EUBAM. Единственное, что связано с Палестинской администрацией, – штамп ПА в паспорте, необходимый для пересечения КПП. Этот порядок сохранится на всем протяжении первого этапа соглашения", – добавляет канцелярия Нетаниягу.