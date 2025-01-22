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Израиль

В ДТП на Первом шоссе пострадали три человека, состояние одного из них критическое

ДТП
время публикации: 22 января 2025 г., 23:53 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 23:53
В ДТП на Первом шоссе пострадали три человека, состояние одного из них критическое
Пресс-служба МАДА

На Первом шоссе, в районе развязки Адумим, столкнулись грузовик, мотоцикл и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали три человека, состояние одного из пострадавших критическое.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавших в больницы "Шаарей Цедек", "Адаса Ар-Цофим" и "Адаса Эйн-Керем".

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

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