В ДТП на Первом шоссе пострадали три человека, состояние одного из них критическое

На Первом шоссе, в районе развязки Адумим, столкнулись грузовик, мотоцикл и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали три человека, состояние одного из пострадавших критическое.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавших в больницы "Шаарей Цедек", "Адаса Ар-Цофим" и "Адаса Эйн-Керем".

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.