Двое раненых в криминальном происшествии в Раате

Двое жителей Раата (30 и 22 лет) были доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве с проникающими ранениями.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что состояние одного из мужчин тяжелое, другой получил ранения средней тяжести.

Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.