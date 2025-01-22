Двое раненых в криминальном происшествии в Раате
время публикации: 22 января 2025 г., 23:43 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 23:47
Двое жителей Раата (30 и 22 лет) были доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве с проникающими ранениями.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что состояние одного из мужчин тяжелое, другой получил ранения средней тяжести.
Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июня 2024