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Израиль

Двое раненых в криминальном происшествии в Раате

Криминал в арабском секторе
Полиция
время публикации: 22 января 2025 г., 23:43 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 23:47
Двое раненых в криминальном происшествии в Раате
Flash90. Фото: Я.Науми

Двое жителей Раата (30 и 22 лет) были доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве с проникающими ранениями.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что состояние одного из мужчин тяжелое, другой получил ранения средней тяжести.

Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

Израиль
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