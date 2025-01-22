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Израиль

Операция "Железная стена" в Дженине: растут потери среди боевиков

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 22 января 2025 г., 08:53 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 08:56
Операция "Железная стена" в Дженине: растут потери среди боевиков
AP Photo/Majdi Mohammed

Силы ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа продолжают масштабную антитеррористическую операцию "Железная стена" в Дженине, начатую 21 января. В ночь на 22 января в город были введены дополнительные подразделения.

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает о не менее десяти убитых и 100 раненых после начала ЦАХАЛом операции "Железная стена". Местные власти заявляют, что более 600 жителей Дженина были вынуждены покинуть свои дома из-за действий израильских военных.

Судя по публикациям в соцсетях, большинство убитых были боевиками террористических группировок.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" отмечает, что израильская операция была начата после того, как в течение 47 дней с Дженине проходила операция полиции Палестинской администрации.

Утром 22 января в Дженине продолжились боевые действия. Против израильских сил действуют боевики "Дженинских бригад" ("Исламский джихад"), "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" (ХАМАС) и других группировок.

За первые сутки в Дженине и окрестностях израильские военные задержали множество подозреваемых. Число задержанных ЦАХАЛ пока не называет.

Вскоре после начала операции во многих районах Дженина была прекращена подача электроэнергии. Затруднены мобильная связь и доступ к интернету.

Израиль
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