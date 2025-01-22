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Израиль

Спецназ полиции ПА задержал спикера "Батальонов Дженина"

Иудея и Самария
Террористы
Палестинская администрация
время публикации: 22 января 2025 г., 06:10 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 06:17
Спецназ полиции ПА задержал спикера "Батальонов Дженина"
ПИЦ

Спецназ полиции Палестинской администрации задержал в Кабатии, к югу от Дженина, "спикера" группировки "Батальоны Дженина" Ахмада Абу Умэйру, передает хамасовский "Палестинский информационный центр".

В сообщении ПИЦ отмечается, что Абу Умэйра разыскивается израильскими спецслужбами. Полиция ПА арестовала его в то время, когда в Дженине ЦАХАЛ проводит масштабную операцию.

ПИЦ также передает, что силы полиции ПА проводили обыски в домах в деревне Иллар, северо-восточней Туль-Карема.

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