СМИ: министерские портфели "Оцма Иегудит" отданы министру туризма Хаиму Кацу
время публикации: 22 января 2025 г., 21:03 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 21:15
Три министерских портфеля, которые раньше были у партии Итамара Бен-Гвира, отданы министру от "Ликуда" Хаиму Кацу. Об этом сообщила новостная служба телеканала "Кешет-12".
Таким образом, к портфелю министра туризма у Хаима Каца прибавятся портфели министров национальной безопасности, развития Негева и Галилеи и еврейской традиции.
По информации "Кешет-12", после увольнения Итамара Бен-Гвира и министров от его партии из правительства, Биньямин Нетаниягу предлагал пост министра национальной безопасности Яриву Левину, но он от дополнительной министерской должности отказался.