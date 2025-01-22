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Израиль

СМИ: министерские портфели "Оцма Иегудит" отданы министру туризма Хаиму Кацу

Биньямин Нетаниягу
Итамар Бен-Гвир
Правительство
Ярив Левин
время публикации: 22 января 2025 г., 21:03 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 21:15
СМИ: министерские портфели "Оцма Иегудит" отданы министру туризма Хаиму Кацу
Yonatan Sindel/Flash90

Три министерских портфеля, которые раньше были у партии Итамара Бен-Гвира, отданы министру от "Ликуда" Хаиму Кацу. Об этом сообщила новостная служба телеканала "Кешет-12".

Таким образом, к портфелю министра туризма у Хаима Каца прибавятся портфели министров национальной безопасности, развития Негева и Галилеи и еврейской традиции.

По информации "Кешет-12", после увольнения Итамара Бен-Гвира и министров от его партии из правительства, Биньямин Нетаниягу предлагал пост министра национальной безопасности Яриву Левину, но он от дополнительной министерской должности отказался.

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