Названы три кандидата на пост начальника Генштаба ЦАХАЛа

На следующей неделе министр обороны Исраэль Кац в рамках процедуры назначения нового, 24-го, начальника Генштаба ЦАХАЛа начнет проводить собеседования с кандидатами.

Канцелярия министра обороны передала, что на встречу с Исраэлем Кацем приглашены трое: заместитель начальника Генштаба генерал-майор Амир Барам; гендиректор министерства обороны генерал-майор Эяль Замир; генерал-майор Тамир Ядай, два месяца назад покинувший пост главы командования сухопутными войсками.

Военные обозреватели с удивлением отмечают, что в списке не оказалось командующего Северным военным округом Ори Гордина.