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Израиль

Названы три кандидата на пост начальника Генштаба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ
время публикации: 22 января 2025 г., 20:43 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 20:43
Названы три кандидата на пост начальника Генштаба ЦАХАЛа
Tomer Neuberg/FLASH90

На следующей неделе министр обороны Исраэль Кац в рамках процедуры назначения нового, 24-го, начальника Генштаба ЦАХАЛа начнет проводить собеседования с кандидатами.

Канцелярия министра обороны передала, что на встречу с Исраэлем Кацем приглашены трое: заместитель начальника Генштаба генерал-майор Амир Барам; гендиректор министерства обороны генерал-майор Эяль Замир; генерал-майор Тамир Ядай, два месяца назад покинувший пост главы командования сухопутными войсками.

Военные обозреватели с удивлением отмечают, что в списке не оказалось командующего Северным военным округом Ори Гордина.

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