Полиция сообщила о задержании подозреваемого в покушении на убийство трех человек в Ашкелоне

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании 20-летнего жителя Ашкелона по подозрению в причастности к стрельбе на улице Давид Разиэль, в результате которой были ранены женщина и двое ее сыновей, один из которых несовершеннолетний.

Раненые были доставлены в больницу "Барзилай", где с ними встретились следователи. По словам пострадавших, в них стрелял водитель мотовездехода.

Преступник, у которого уже были приводы в полицию, был задержан в Сдероте.