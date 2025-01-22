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Израиль

Полиция сообщила о задержании подозреваемого в покушении на убийство трех человек в Ашкелоне

Полиция
время публикации: 22 января 2025 г., 19:02 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 19:02
Полиция сообщила о задержании подозреваемого в покушении на убийство трех человек в Ашкелоне
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании 20-летнего жителя Ашкелона по подозрению в причастности к стрельбе на улице Давид Разиэль, в результате которой были ранены женщина и двое ее сыновей, один из которых несовершеннолетний.

Раненые были доставлены в больницу "Барзилай", где с ними встретились следователи. По словам пострадавших, в них стрелял водитель мотовездехода.

Преступник, у которого уже были приводы в полицию, был задержан в Сдероте.

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