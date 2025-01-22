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Израиль

ЦАХАЛ зафиксировал сотни случаев нарушений "Хизбаллой" соглашения о прекращении огня

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Хизбалла
время публикации: 22 января 2025 г., 18:45 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 18:45
Командующий Северным военным округом Ори Гордин
Пресс-служба ЦАХАЛа

Командующий Северным военным округом Ори Гордин на встрече с членами парламентской комиссии по иностранным делам и обороне сообщил, что с начала вступления режима прекращения огня с Ливаном были зафиксированы сотни случаев нарушения соглашения со стороны "Хизбаллы". Встреча состоялась три недели назад, но только в среду, 22 января, о ней сообщил корреспондент "Кан" Зеэв Кам.

Гордин также отметил, что условия соглашения нарушаются и армией Ливана, которая должна обеспечивать их выполнение. По словам Гордина, содействие "Хизбалле" оказывается шиитскими офицерами ливанской армии и шиитскими подразделениями. Около двух недель назад телеканал "Кан-11" сообщал, что средние и младшие чины ливанской армии имеют личные связи с боевиками "Хизбаллы", и это приводит к утечкам информации. При этом наличие этих связей позволяет ливанским военным избежать трений с террористической группировкой.

Корреспондент "Кан" Зеэв Кам отмечает, что представители ЦАХАЛа представили похожую картину на заседании парламентского комитета по иностранным делам и обороны, которое состоялось на этой неделе. На комиссии было представлено множество случаев нарушения соглашения, в том числе о производстве и хранении "Хизбаллой" оружия, о присутствии боевиков в районах, которые в соответствии с соглашением, они обязаны были покинуть, а также другие нарушения, которые не пресекаются не только армией Ливана, но и Израилем. Военные дали ясно понять, что ЦАХАЛ не сможет выйти из всех районов южного Ливана по истечении первых 60 дней после прекращения огня. В публикации на сайте "Кан" отмечается, что радиостанция обращалась за комментариями к ЦАХАЛу, но ответ так и не был получен.

Во вторник, 21 января, ассоциированное с "Хизбаллой" издание "Аль-Ахбар" написало, что вывод сил ЦАХАЛа из южного Ливана может быть отложен на несколько дней. Об этом якобы сообщил Израиль руководству комитета по надзору за прекращением огня. Десять дней назад то же издание писало, что специальный посланник администрации США Амос Хохштейн проинформировал премьер-министра Ливана Наджиба Микати о том, что Израиль выведет силы ЦАХАЛа с юга Ливана к 26 января. На эту дату приходится окончание 60-дневного соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

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