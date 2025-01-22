x
22 января 2025
|
последняя новость: 07:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 января 2025
|
22 января 2025
|
последняя новость: 07:09
22 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 35-летний Шмуэль Сеттон из Бней-Брака

Полиция
Розыск
время публикации: 22 января 2025 г., 06:46 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 06:51
Внимание, розыск: пропал 35-летний Шмуэль Сеттон из Бней-Брака
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция просит помощи в розыске 35-летнего Шмуэля Сеттона из Бней-Брака. В последний раз его видели утром 21 января. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.75, карие глаза, темно-каштановые волосы. Описание одежды: коричневая куртка, черные брюки, цицит с голубой нитью, кипа.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook