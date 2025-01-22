x
22 января 2025
|
последняя новость: 08:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 января 2025
|
22 января 2025
|
последняя новость: 08:42
22 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Командование тылом проведет проверку сирен в поселках Аравы и Галилеи

ЦАХАЛ
время публикации: 22 января 2025 г., 07:48 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 07:50
Командование тылом проведет проверку сирен в поселках Аравы и Галилеи
Ayal Margolin/Flash90

Командование тылом сообщило, что утром в среду, 22 января, будет проводиться проверка систем раннего предупреждения о ракетных обстрелах.

В поселке Хацева в пустыне Арава сирена прозвучит в 10:05, в кибуце Снир в Галилее – в 11:05.

В случае, если в этот момент произойдет ракетный обстрел или вторжение БПЛА, будет включена дополнительная сирена, а также будет задействована система индивидуального оповещения на мобильных телефонах.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook