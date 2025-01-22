Командование тылом проведет проверку сирен в поселках Аравы и Галилеи

Командование тылом сообщило, что утром в среду, 22 января, будет проводиться проверка систем раннего предупреждения о ракетных обстрелах.

В поселке Хацева в пустыне Арава сирена прозвучит в 10:05, в кибуце Снир в Галилее – в 11:05.

В случае, если в этот момент произойдет ракетный обстрел или вторжение БПЛА, будет включена дополнительная сирена, а также будет задействована система индивидуального оповещения на мобильных телефонах.