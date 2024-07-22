Ультраортодоксальный блок: перспективы и риск. Комментарий

Автор: политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Летняя сессия Кнессета завершается в момент наибольшей напряженности между ультраортодоксальными фракциями и руководством коалиции. В ШАС и "Яадут а-Тора" воздерживаются от прямых нападок на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, однако совершенно очевидно, что союз, казавшийся неразрушимым, дал трещину. Закон о призыве, который должен, по замыслу ультраортодоксальных партий, освободить учащихся йешив от службы, вероятно будет выглядеть совсем иначе, чем мечтали харедим (кстати, светские радикалы также вряд ли будут в восторге от закона, который в итоге утвердит комиссия во главе с Юлием Эдельштейном), БАГАЦ издал вердикт, который не только повелевает начать призыв ультраортодокосов в ЦАХАЛ, но и требует прекратить финансирование йешив, учащиеся которых не призываются. Всему этому Нетаниягу противостоять не в состоянии, так же как и шагам Итамара Бен-Гвира, "отыгрывающегося" за свое недовольство отказом премьер-министра ввести его в состав узкого кабинета, путем блокирования важного для ШАС законопроекта "о раввинах". В политической системе царит мнение, согласно которому ультраортодоксальные партии по своей инициативе из коалиции не выйдут, однако есть те, кто считают, что в ШАС и "Яадут а-Тора", как это ни странно, не будут лить слезы, если кто-то другой обрушит коалиционное здание.

Призыв в ЦАХАЛ: изменения в обществе, но не в политике

21 июля ЦАХАЛ начинает рассылку повесток о призыве трем тысячам ультраортодоксов. Изначально планировалось разослать повестки 4800 ультраортодоксам, однако в ЦАХАЛе пришли к выводу о том, что нет шансов призвать такое число харедим и решили действовать наверняка. Впрочем и это выглядит очень сомнительным: в армии полагают, что далеко не все получившие повестки явятся по ним, однако этот путь уменьшает масштабы возможных акций протеста и отказа.

На первый взгляд, речь идет о проекте, которому должны стоя аплодировать в Бней-Браке и ультраортодоксальных кварталах Иерусалима. Повестки будут направлены тем, кто не учится в йешивах, тем, кто работает на полную ставку или является студентом не религиозных учебных заведений. Можно задаться вопросом о разумности подхода, в рамках которого предпринимается попытка призвать работающих или приобретающих специальность людей, не призывая тех, кто учится в йешивах, однако очевидно, что проект построен таким образом, чтобы нейтрализовать на первых этапах обвинения в ударе по "миру Торы". К тому же создаются специальные призывные пункты и проводятся дополнительные шаги по адаптации армии к приему большого числа харедим.

В политических и духовных кругах ультраортодоксов эти компромиссы отклика не находят. Несмотря на изменения, происшедшие в обществе, в том числе в ультраортодоксальной среде, истеблишмент остался на тех же позициях, что и раньше, по крайней мере внешне. Гафни, Гольдкнопф и Дери, а также их духовные лидеры, не могут себе позволить согласиться с началом процесса призыва ультраортодоксов, даже когда речь не идет об учащихся йешив. Однако этот процесс, сам по себе, не подрывает основ коалиции. Министр социального обеспечения Яаков Марги (ШАС) заявил на прошлой неделе, что его партия проявит "ответственность и не покинет коалицию". Что произойдет в случае утверждения закона о призыве? Это главный вопрос, который занимает сегодня приближенных премьер-министра.

Плохое настоящее или туманное будущее: дилемма ультраортодоксального блока

В настоящий момент никто не знает, сколько времени продлится работа над законом о призыве. Несмотря на успех коалиции, обеспечившей непрерывность утверждения законопроекта, принятого прошлым Кнессетом, обсуждение может занять многие месяцы. Никто сегодня не знает, что произойдет раньше – будет принят закон о призыве или коалиция развалится по причинам, не связанным с ультраортодоксами. Однако, если предположить, что правительство просуществует до момента утверждения закона, перед ШАС и "Яадут а-Тора" встанет непростая дилемма: соглашаться ли на закон, который возможно будет очень далек от того, что они хотели бы, или выходить из правительства, обрекая его на крах, а нас всех на досрочные выборы.

Рациональные доводы однозначно говорят в пользу того, что ультраортодоксы останутся в правительстве. Во-первых, общественное настроение заметно изменилось после 7 октября, и не только в светском обществе. Наиболее острая критика в адрес ультраортодоксальных политиков и избранной ими тактики отклонения любых предложений по призыву, звучит со стороны религиозных сионистов, причем не только в среде, так называемых, умеренных. В партии "Ционут Датит", всегда считавшейся близкой к "харедим" в вопросах религии и государства, все больше депутатов открыто говорят о необходимости серьезных изменений в существующем положении вещей.

Второй рациональный довод, который должен подтолкнуть ШАС и "Яадут а-Тора" к компромиссу – это трезвый взгляд в будущее. Вопрос призыва без сомнений станет одним из кардинальных в предстоящей предвыборной кампании. Это безусловно консолидирует ультраортодоксальных избирателей вокруг их партий, однако усилит и партии, которые ставят этот вопрос во главу угла. Рост НДИ в опросах связан в том числе и с риторикой Либермана в пользу равенства распределения бремени. После выборов, когда придет время формировать коалицию, ШАС и "Яадут а-Тора", скорее всего, либо окажутся за ее пределами, либо будут иметь там очень ограниченное влияние.

Как вывод из всего этого – с рациональной точки зрения, ультраортодоксальным партиям стоит оставаться в коалиции, пытаясь всеми силами улучшить (в их понимании) закон о призыве. Лучшего, чем они получат в нынешней коалиции, в нынешнем Кнессете, им ожидать не стоит.

Однако, как уже неоднократно доказывала израильская политика, рациональное не всегда берет в ней верх, особенно, когда речь идет об идеологических, в том числе религиозных партиях. Духовные лидеры "Яадут а-Тора" и, как ни странно, в первую очередь ШАС, главы которой всегда славились умеренностью, заняли непримиримую позицию, отвергая всяческий компромисс по вопросу о призыве учащихся йешив. Армия идет на встречу пожеланиям ультраортодоксов, воздерживаясь от призыва тех, кто действительно посвящает себя изучению Торы. Но напряженности в коалиции это не снижает. "Никто не знает, что произойдет после выборов, а неприемлемый для нас закон о призыве хотят провести уже сейчас. Если это произойдет, нам придется делать выводы", – говорят в "Яадут а-Тора".

На каникулы с ультраортодоксами в коалиции

И все же в политической системе исходят из предположения о том, что на сей раз рациональное возьмет верх, и в ультраородоксальных партиях не будут спешить с развалом коалиции по их инициативе. Нынешнее правительство недолговечно, и выборы не за горами. Отношения Дери и Нетаниягу уже не те, что были ранее, Гафни прозрачно намекает на возможность досрочных выборов, и общая атмосфера в коалиции напоминает приближение к роспуску Кнессета. В ШАС и в "Яадут а-Тора" не хотят быть теми, кого будут обвинять в развале коалиции из политических интересов в разгар войны. Поэтому они, скорее всего, продолжат отстаивать свои интересы и не спешить на избирательные участки. Но, даже если досрочные выборы будут объявлены, в ультраортодоксальных партиях хорошо помнят аксиому: стабильная коалиция возможна лишь когда в ней есть либо харедим, либо арабы. Арабские партии, даже РААМ, после эксперимента в правительстве Беннета-Лапида продемонстрировали, что не могут быть той силой, от которой зависит судьба коалиции. А значит рано или поздно, обратятся к ШАС и/или "Яадут а-Тора". И чтобы не потерять шанс на сотрудничество с ультраортодоксами, никто не будет делать слишком резких шагов против них. Таков расчет Гольдкнопфа и его коллег. Очень может быть, что он устарел и игнорирует изменения, которые произошли в обществе в целом и политической системе в частности после 7 октября 2023 года.