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Израиль

ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ проводят антитеррористическую операцию в Туль-Кареме

время публикации: 22 июля 2024 г., 20:43 | последнее обновление: 22 июля 2024 г., 20:43
ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ проводят антитеррористическую операцию в Туль-Кареме
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила появившиеся в палестинских источниках сообщения о проведении крупномасштабной операции в Туль-Кареме.

В операции вместе с ЦАХАЛом участвуют Общая служба безопасности (ШАБАК) и пограничная полиция (МАГАВ).

Заявленная цель операции – борьба с террором.

Израиль
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