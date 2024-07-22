ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ проводят антитеррористическую операцию в Туль-Кареме
время публикации: 22 июля 2024 г., 20:43 | последнее обновление: 22 июля 2024 г., 20:43
Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила появившиеся в палестинских источниках сообщения о проведении крупномасштабной операции в Туль-Кареме.
В операции вместе с ЦАХАЛом участвуют Общая служба безопасности (ШАБАК) и пограничная полиция (МАГАВ).
Заявленная цель операции – борьба с террором.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июля 2024