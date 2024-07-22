ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ проводят антитеррористическую операцию в Туль-Кареме

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила появившиеся в палестинских источниках сообщения о проведении крупномасштабной операции в Туль-Кареме.

В операции вместе с ЦАХАЛом участвуют Общая служба безопасности (ШАБАК) и пограничная полиция (МАГАВ).

Заявленная цель операции – борьба с террором.