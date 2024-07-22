ЦАХАЛ перехватил семь заминированных беспилотников, летевших на Израиль из Ливана
время публикации: 22 июля 2024 г., 17:52 | последнее обновление: 22 июля 2024 г., 18:06
Армия обороны Израиля сообщила об атаке военной инфраструктуры террористической организации "Хизбалла" в районе Шихин на юге Ливана. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, был опознан террорист "Хизбаллы", вошедший в военное здание, после чего по зданию был нанесен удар с истребителя.
Кроме того, израильские силы атаковали цели в районах Мис аль-Джабль и Кафр-Шуба на юге Ливана.
Утром в понедельник были обнаружены семь беспилотных самолетов, пересекших границу Израиля со стороны Ливана, все семь были успешно перехвачены израильскими ПВО.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июля 2024