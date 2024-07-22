x
22 июля 2024
|
последняя новость: 17:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 июля 2024
|
22 июля 2024
|
последняя новость: 17:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Признание агентства UNRWA террористической организацией утверждено в первом чтении

время публикации: 22 июля 2024 г., 17:39 | последнее обновление: 22 июля 2024 г., 17:39
Признание агентства UNRWA террористической организацией утверждено в первом чтении
AP Photo/Adel Hana

На пленарном заседании Кнессета был принят в первом чтении законопроект о признании Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) террористической организацией и о запрете деятельности UNRWA на территории Израиля.

В соответствии с этим законопроектом, UNRWA не сможет создавать в Израиле свои представительства, не сможет оказывать услуги и не сможет вести никакую деятельность на территории Государства Израиль.

Государство Израиль прекратит всякие контакты с UNRWA, на это агентство и на его сотрудников не будут распространяться законы о дипломатической и юридической неприкосновенности, на UNRWA и тех, кто действует от имени агентства не будут распространяться никакие льготы, включая налоговые.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июля 2024

Закон о признании UNRWA террористической организацией утвержден к первому чтению
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 мая 2024

Закон о признании UNRWA террористической организацией принят в предварительном чтении
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 февраля 2024

В США подан иск, обвиняющий Госдеп в поддержке террора из-за помощи UNRWA
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 08 февраля 2024

Минфин намерен отменить налоговые льготы для UNRWA