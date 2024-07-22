Признание агентства UNRWA террористической организацией утверждено в первом чтении

На пленарном заседании Кнессета был принят в первом чтении законопроект о признании Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) террористической организацией и о запрете деятельности UNRWA на территории Израиля.

В соответствии с этим законопроектом, UNRWA не сможет создавать в Израиле свои представительства, не сможет оказывать услуги и не сможет вести никакую деятельность на территории Государства Израиль.

Государство Израиль прекратит всякие контакты с UNRWA, на это агентство и на его сотрудников не будут распространяться законы о дипломатической и юридической неприкосновенности, на UNRWA и тех, кто действует от имени агентства не будут распространяться никакие льготы, включая налоговые.