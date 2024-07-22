Минздрав ХАМАСа сообщил о гибели 70 человек в районе Хан-Юниса. Комментарии ЦАХАЛа

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщил, что 22 июля в результате действий ЦАХАЛа в районе Хан-Юниса погибли не менее 70 человек и более 200 были ранены, многие из раненых в тяжелом и критическом состоянии.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что утром 22 июля 98-я дивизия начала операцию в районе Хан-Юниса после получения данных разведки о восстановлении ХАМАСом инфраструктуры террора. Удары по террористам наносились с воздуха, по ним велся огонь из танковых орудий.

В течение дня были атакованы более 30 объектов террора, в том числе и в районе, из которого несколькими часами ранее был совершен запуск ракеты в сторону поселка Нирим.

Самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по складам с оружием, наблюдательным пунктам, туннелям и зданиям, использовавшимся ХАМАСом.