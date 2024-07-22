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Израиль

Начался новый этап наземной операции в Хан-Юнисе

время публикации: 22 июля 2024 г., 14:20 | последнее обновление: 22 июля 2024 г., 14:28
Начался новый этап наземной операции в Хан-Юнисе
Пресс-служба ЦАХАЛа

В понедельник, 22 июля, силы ЦАХАЛа вошли в восточную часть Хан-Юниса, на юге сектора Газы. Ввод наземных сил начался после ударов ВВС и артиллерии ЦАХАЛа по целям в Хан-Юнисе. В операции задействованы бронетанковые подразделения.

Напомним, что несколько месяцев назад силы 98-й дивизии были выведены из Хан-Юниса после завершения операции в этом городе.

ЦАХАЛ отмечает: после того, как жителей Хан-Юниса убедили эвакуироваться из зоны боевых действий в район Аль-Мауаси, террористы ХАМАСа и других группировок размещают ракетные установки на территории лагерей для эвакуированных – в гуманитарной зоне.

Не исключено, что в ходе нынешнего этапа операции в Хан-Юнисе силы ЦАХАЛа дойдут до Аль-Мауаси, чтобы зачистить и этот район от террористов.

Израиль
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