Начался новый этап наземной операции в Хан-Юнисе

В понедельник, 22 июля, силы ЦАХАЛа вошли в восточную часть Хан-Юниса, на юге сектора Газы. Ввод наземных сил начался после ударов ВВС и артиллерии ЦАХАЛа по целям в Хан-Юнисе. В операции задействованы бронетанковые подразделения.

Напомним, что несколько месяцев назад силы 98-й дивизии были выведены из Хан-Юниса после завершения операции в этом городе.

ЦАХАЛ отмечает: после того, как жителей Хан-Юниса убедили эвакуироваться из зоны боевых действий в район Аль-Мауаси, террористы ХАМАСа и других группировок размещают ракетные установки на территории лагерей для эвакуированных – в гуманитарной зоне.

Не исключено, что в ходе нынешнего этапа операции в Хан-Юнисе силы ЦАХАЛа дойдут до Аль-Мауаси, чтобы зачистить и этот район от террористов.