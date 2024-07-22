ЦАХАЛ опубликовал видео перехвата беспилотника "Хизбаллы" в Верхней Галилее

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео перехвата силами ПВО беспилотника "Хизбаллы" в Верхней Галилее. В связи с угрозой атаки БПЛА в 19:31 прозвучал сигнал тревоги в кибуце Дафна и его окрестностях.

Это был восьмой беспилотник "Хизбаллы", перехваченный силами ПВО ЦАХАЛа в течение дня 22 июля.

Самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в районе Айта аш-Шааб, на юге Ливана.