С начала года на дорогах страны погибли 235 человек – на 42 больше, чем в 2023 году

В соответствии с отчетом Центрального статистического бюро, с начала года и до конца июня в результате дорожно-транспортных происшествий в Израиле погибли 235 человек, что на 42 погибших больше, чем в аналогичный период 2023 года (193 человека).

В июне текущего года жертвами ДТП стали 42 человека, то есть, на три человека больше, чем годом ранее и на 14 погибших больше, чем в среднем в июне в 2020-2022 годах (28 погибших).

Количество получивших тяжелые травмы в результате ДТП составило в июне 2024 года 179 человек, что на 31,9% меньше, чем в июне 2023 года, когда тяжелые ранения получили 263 человека, и на 19,4% меньше среднеиюньского показателя за 2020-2022 годы (222).

Количество пострадавших, в целом, сократилось в июне 2024 года на 30,4% в сравнении с июнем 2023 года (971 человек и 1396 человек соответственно) и на 42,6% в сравнении со среднеиюньским показателем в 2020-2022 годах (1691).

Количество дорожно-транспортных происшествий снизилось в июне текущего года на 28,9% в сравнении с июнем прошлого года (552 против 776) и на 44,6% в сравнении со среднеиюньским показателем за 2020-2022 годы (996).

В июне 2024 года зарегистрировано 552 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в том числе 36 ДТП, в результате которых погибли люди, и 148 ДТП, в результате которых люди получили тяжелые травмы. В этих авариях пострадал 971 человек, в том числе 42 погибли и 179 получили тяжелые травмы.

Кроме того, в полицию в июне 2024 года сообщили о 2901 аварии, которые относятся к категории "в целом, с легко ранеными), в результате этих ДТП пострадали 3626 человек. Для сравнения, в июне 2023 года зафиксировано 4135 ДТП из вышеназванной категории, в них пострадали 5411 человек – таким образом, июнь текущего года ознаменовался снижением количества аварий с получившими легкие травмы или вовсе без травм на 29,8% и снижением количества пострадавших на 33%.