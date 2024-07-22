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Израиль

На шоссе 90 легковой автомобиль столкнулся с палестинским грузовиком: погиб один человек

время публикации: 22 июля 2024 г., 15:16 | последнее обновление: 22 июля 2024 г., 15:41
На шоссе 90 легковой автомобиль столкнулся с палестинским грузовиком: погиб один человек
Пресс-служба МАДА

В диспетчерский центр "Маген Давид Адом" по округу Гильбоа в 14:46 поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля и грузовика на шоссе номер 90 неподалеку от поселка Наама.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили водителя легковой машины, мужчину в возрасте около 40 лет, без признаков жизни, и были вынуждены констатировать его смерть. Сообщается, что пострадавший был заблокирован в искореженном автомобиле, он получил множественные травмы, не совместимые с жизнью.

Водитель грузовика, мужчина в возрасте около 50 лет, получил легкие травмы, он был эвакуирован машиной "Красного полумесяца" на территорию палестинской автономии.

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