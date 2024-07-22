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Израиль

Офицер ЦАХАЛа подозревается в снабжении палестинских нелегалов поддельными армейскими документами

время публикации: 22 июля 2024 г., 15:10 | последнее обновление: 22 июля 2024 г., 15:17
Офицер ЦАХАЛа подозревается в снабжении нелегалов поддельными документами
Пресс-служба полиции Израиля
Офицер ЦАХАЛа подозревается в снабжении нелегалов поддельными документами
Пресс-служба полиции Израиля

Центральный отдел полиции Иудеи и Самарии задержал 45-летнего офицера ЦАХАЛа (в резерве) и шестерых палестинцев по подозрению в подделке армейских удостоверений, с помощью которых палестинцы выдавали себя за сотрудников ЦАХАЛа, что позволяло им незаконно находиться на территории Израиля.

Как сообщает пресс-служба полиции, несколько месяцев назад было начато тайное расследование против военнослужащего ЦАХАЛа в офицерском звании, в настоящий момент резервиста. Он подозревается в том, что в течение нескольких лет он оформил поддельные удостоверения для шестерых палестинцев.

В этих удостоверениях указывалось, что они являются помощниками либо сотрудниками ЦАХАЛа из бедуинского и мусульманского сектора. Все шестеро палестинцев являются членами одной семьи, они проживают на территории Израиля.

Поддельные удостоверения помогали им обходить проверки, когда это требовалось, благодаря чему шестерым подозреваемым удавалось незаконно прожить в Израиле в течение нескольких лет.

В частности, речь идет об удостоверениях работника ЦАХАЛа и об удостоверениях сотрудника несуществующего "отдела поддержки призыва бедуинов и мусульман в ЦАХАЛ". Удостоверения подозреваемый офицер напечатал в гражданской типографии: подобных удостоверений в Армии обороны Израиля не существует.

В понедельник, 22 июля, расследование было переведено в открытую фазу. Сотрудники полиции прибыли домой к подозреваемому офицеру, проживающему в одном из населенных пунктов на севере Израиля, и арестовали его.

Были также арестованы шестеро палестинцев, жители Туль-Карема в возрасте 21 года, 29 лет, 31 года, 34 лет, 35 лет и 55 лет. Все они были доставлены для допроса в полицию, после чего их привезут в суд для рассмотрения вопроса о продлении срока содержания под стражей.

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