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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 22 июля: операции в Калькилии и Шхеме

время публикации: 22 июля 2024 г., 06:45 | последнее обновление: 22 июля 2024 г., 06:50
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 22 июля: операции в Калькилии и Шхеме
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 22 июля действовали в Калькилии (в районе Наззаль), в Шхеме (в Балате), около Хеврона (в Ас-Саму, Харсе), около Рамаллы (в Сильуаде), около Бейт-Лехема (в Даэйшэ).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 22 июля.

Террористы обстреляли еврейский поселок Авней Хефец, расположенный к востоку от Туль-Карема. О пострадавших не сообщалось.

В Байте, к югу от Шхема, спецслужбы Палестинской администрации задержали троих экстремистов.

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