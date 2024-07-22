"Цева Адом" в Верхней Галилее, не менее 10 ракет были запущены из Ливана

В 22:43 - 23: 44 сигналы тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучали в населенных пунктах Верхней Галилеи.

Система раннего предупреждения была активирована в населенных пунктах, жители которых не были эвакуированы.

Не менее десяти ракет были запущены из Ливана, часть ракет была перехвачена системами ПВО.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что два человека получили легкие ранения осколками. В мошаве Цуриэль незначительные повреждения получило жилое строение.