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Израиль

"Цева Адом" в Верхней Галилее, не менее 10 ракет были запущены из Ливана

время публикации: 22 июля 2024 г., 22:45 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 00:02
Сигнал тревоги прозвучал в населенных пунктах в Верхней Галилее
Olivier Fitoussi/Flash90

В 22:43 - 23: 44 сигналы тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучали в населенных пунктах Верхней Галилеи.

Система раннего предупреждения была активирована в населенных пунктах, жители которых не были эвакуированы.

Не менее десяти ракет были запущены из Ливана, часть ракет была перехвачена системами ПВО.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что два человека получили легкие ранения осколками. В мошаве Цуриэль незначительные повреждения получило жилое строение.

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