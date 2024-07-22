СМИ: встреча Байдена и Нетаниягу, намеченная на 23 июля, не состоится
время публикации: 22 июля 2024 г., 22:11 | последнее обновление: 22 июля 2024 г., 22:19
Израильские СМИ сообщили, что встреча Биньямина Нетаниягу и президента США Джо Байдена, назначенная на вторник, 23 июля, не состоится.
14-й телеканал передает, что источник в окружении Биньямина Нетаниягу подтвердил эту информацию в беседе с журналистом телеканала Моти Кастелем. При этом он отметил, что встреча отменена в связи с плохим самочувствием Джо Байдена, который несколько дней назад заболел коронавирусом и соблюдает режим изоляции вместе с членами своей семьи.
По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", окружение Нетаниягу и помощники Байдена обсуждают другие возможности организовать встречу.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июля 2024