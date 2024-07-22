Тревога на Голанских высотах: перехвачены воздушные цели

В 7:40 22 июля в Мадждаль-Шамсе (северная часть Голанских высот) была слышна тревога. В 7:41-7:42 вновь была тревога на Голанах. Предварительно: зафиксирован ракетный обстрел.

Позже ЦАХАЛ сообщил: тревога была активирована в связи с запуском ракет для перехвата подозрительных воздушных целей, летевших со стороны Ливана, и опасностью падения фрагментов ракет и сбитых целей. Подтвержден успешный перехват.