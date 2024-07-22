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Израиль

Тревога на Голанских высотах: перехвачены воздушные цели

время публикации: 22 июля 2024 г., 07:40 | последнее обновление: 22 июля 2024 г., 08:19
Тревога на Голанских высотах
Фото NEWSru.co.il

В 7:40 22 июля в Мадждаль-Шамсе (северная часть Голанских высот) была слышна тревога. В 7:41-7:42 вновь была тревога на Голанах. Предварительно: зафиксирован ракетный обстрел.

Позже ЦАХАЛ сообщил: тревога была активирована в связи с запуском ракет для перехвата подозрительных воздушных целей, летевших со стороны Ливана, и опасностью падения фрагментов ракет и сбитых целей. Подтвержден успешный перехват.

Израиль
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