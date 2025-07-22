Водители автобусов назначили предупредительную забастовку на 29 июля

Союз водителей общественного транспорта в профсоюзной организации "Коах ле-Овдим" объявил, что во вторник, 29 июля, автобусы компаний "Супербус", "Электра Афиким" и "Дан бе-Даром" выйдут на маршруты только в 09:00.

Предупредительная забастовка коснется автобусных маршрутов в Хайфе, Афуле, Тверии, Йокнеаме, Мигдаль а-Эмеке, Бейт-Шеане, Кирьят-Тивоне, Дальят эль-Кармеле, Иерусалиме, Маалот-Адумим, Гуш-Эционе, региональном совете Мате-Биньямин, Ашкелоне, Сдероте, Нетивоте, поселках Западного Негева, Офакиме, Кирьят-Гате и Кирьят-Малахи.

Причина забастовки – отказ министерств транспорта и финансов компенсировать водителям автобусов резкое сокращение зарплат за июнь из-за операции "Народ как лев".

Напомним, что в этот период движение общественного транспорта было сокращено до 30% от обычного объема. Соответственно, у водителей оказалось очень мало рабочих часов.