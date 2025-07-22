"Исламский джихад" заявил о потере связи с боевиками, удерживавшими Рома Браславски

Во вторник, 22 июля, пресс-секретарь террористической группировки "Исламский джихад" сообщил о потере связи с боевиками, удерживавшими израильского заложника Рома Браславски.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации, говорится, что связь с боевиками была потеряна накануне, после того как ЦАХАЛ начал операцию в районе, где, предположительно, удерживался заложник.

Израиль официально не комментирует эти сообщения.

20-летний Ром Браславски, житель Иерусалима, был похищен с музыкального фестиваля возле кибуца Реим.

В апреле группировка в рамках психологического террора опубликовала видео с Ромом Браславски.