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Израиль

"Исламский джихад" заявил о потере связи с боевиками, удерживавшими Рома Браславски

время публикации: 22 июля 2025 г., 20:37 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 20:41
"Исламский джихад" заявил о потере связи с боевиками, удерживавшими Рома Браславски
кадр из видео "Исламского джихада"

Во вторник, 22 июля, пресс-секретарь террористической группировки "Исламский джихад" сообщил о потере связи с боевиками, удерживавшими израильского заложника Рома Браславски.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации, говорится, что связь с боевиками была потеряна накануне, после того как ЦАХАЛ начал операцию в районе, где, предположительно, удерживался заложник.

Израиль официально не комментирует эти сообщения.

20-летний Ром Браславски, житель Иерусалима, был похищен с музыкального фестиваля возле кибуца Реим.

В апреле группировка в рамках психологического террора опубликовала видео с Ромом Браславски.

Израиль
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