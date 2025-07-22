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Израиль

На КПП "Каландия" доставлен подросток с тяжелыми травмами

ДТП
время публикации: 22 июля 2025 г., 18:51 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 18:51
На КПП "Каландия" доставлен подросток с тяжелыми травмами
FLASH90

На контрольно-пропускной пункт "Каландия" на частном автомобиле был доставлен 15-летний подросток с тяжелыми травмами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия. По предварительной информации, подросток, ехавший на электровелосипеде, был сбит машиной.

Пострадавшего передали бригаде скорой помощи "Маген Давид Адом", после чего он был доставлен в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

Израиль
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