14-й канал ИТВ: в ближайшие часы Израиль подключит линию электроснабжения в центральную часть Газы
время публикации: 22 июля 2025 г., 00:10 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 00:10
По информации 14-го телеканала, в ближайшие часы Израиль подключит линию, подающую электричество в центральную часть сектора Газы. Это будет сделано с одобрения кабинета министров и под давлением МИДа.
Линия, отключенная четыре месяца назад, главным образом снабжает электроэнергией опреснительную установку в Дир аль-Балахе.
Телеканал отмечает, что Европейский союз настаивал на немедленном восстановлении подачи электроэнергии в Газу. Министерство иностранных дел Израиля, возглавляемое Гидеоном Сааром, поддавшись давлению, требовало подключить линию.
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