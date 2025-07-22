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Израиль

14-й канал ИТВ: в ближайшие часы Израиль подключит линию электроснабжения в центральную часть Газы

Газа
Правительство
Хеврат хашмаль
время публикации: 22 июля 2025 г., 00:10 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 00:10
14-й канал ИТВ: в ближайшие часы Израиль подключит линию электроснабжения в центральную часть Газы
Flash90. Фото: Л.Фишер

По информации 14-го телеканала, в ближайшие часы Израиль подключит линию, подающую электричество в центральную часть сектора Газы. Это будет сделано с одобрения кабинета министров и под давлением МИДа.

Линия, отключенная четыре месяца назад, главным образом снабжает электроэнергией опреснительную установку в Дир аль-Балахе.

Телеканал отмечает, что Европейский союз настаивал на немедленном восстановлении подачи электроэнергии в Газу. Министерство иностранных дел Израиля, возглавляемое Гидеоном Сааром, поддавшись давлению, требовало подключить линию.

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