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Израиль

Правительство обсудит отключение водопровода, снабжающего север сектора Газы

Правительство
время публикации: 09 марта 2025 г., 18:17 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 18:17
Правительство обсудит отключение водопровода, снабжающего север сектора Газы
Moshe Shai/FLASH90

В ближайшее время кабинет министров обсудит отключение водопровода, снабжающего водой северную часть сектора Газы. Как сообщает 14 канал ИТВ, речь идет об одном из трех водопроводов.

Данное предложение последовало после того, как министр энергетики Эли Коэн распорядился о прекращении поставок в Газу электроэнергии. Речь идет о дополнительной мере давления на ХАМАС после прекращения поставок в сектор гуманитарной помощи.

В подписанном министром Эли Коэном приказе указано, что он применяет предоставленные ему законом полномочия на основании выданной в сентябре 1997 года Электрической компании лицензии, и приказывает прекратить продажу электроэнергии в сектор Газы.

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