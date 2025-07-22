Голосование по увольнению Эдельштейна будет тайным

Голосование по вопросу о смене главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне будет тайным. Это решение было принято после того, как не менее 10% депутатов от фракции "Ликуд" подписали просьбу, инициированную главой комиссии Юлием Эдельштейном. В окружении Эдельштейна убеждены, что в случае тайного голосования депутаты позволят себе голосовать более свободно, что оставит ему шансы на победу.

23 июля в 16:00 начнется специальное заседание фракции, в ходе которого состоится голосование. Кроме Эдельштейна на пост главы комиссии претендуют депутаты Ханох Мильвицки, Эли Далаль, Боаз Бисмут и Нисим Ватури.

Как сообщает "Кан Бет", премьер-министр Биньямин Нетаниягу заинтересован в назначении Ханоха Мильвицкого, однако депутаты и министры от правящей партии резко возражают против этой кандидатуры. Противники этого назначения отмечают, что Мильвицки не является постоянным членом комиссии, а значит не знаком с секретными документами и не принимал участие во многих заседаниях. "Кан Бет" сообщает, что во фракции "Ликуд" отдают предпочтение кандидатуре Боаза Бисмута.

В коалиции полагают, что даже если процесс увольнения Эдельштейна завершится, законопроект о призыве не будет отличаться от того, что проводил в последнее время глава комиссии по иностранным делам. Законопроект в той форме, в которой его хотят видеть ультраортодоксальные партии, неизбежно столкнется с критикой в Верховном суде и, скорее всего, будет заблокирован.