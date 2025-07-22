Увольнение Эдельштейна: препятствия и последствия

Во фракции "Ликуд" готовятся к голосованию по вопросу об избрании нового главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

23 июля в 16:00 начнется специальное заседание фракции, в ходе которого состоится голосование. На пост главы комиссии намерены баллотироваться действующий председатель Юлий Эдельштейн, а также депутаты Ханох Мильвицки, Эли Далаль, Боаз Бисмут и Нисим Ватури.

Как сообщает "Кан Бет", премьер-министр Биньямин Нетаниягу заинтересован в назначении Ханоха Мильвицкого, однако депутаты и министры от правящей партии резко возражают против этой кандидатуры. Противники этого назначения отмечают, что Мильвицки не является постоянным членом комиссии, а значит не знаком с секретными документами и не принимал участие во многих заседаниях. "Кан Бет" сообщает, что во фракции "Ликуд" отдают предпочтение кандидатуре Боаза Бисмута.

Глава комиссии Юлий Эдельштейн, со своей стороны, пытается добиться проведения тайного, а не открытого голосования. В окружении Эдельштейна убеждены, что в случае тайного голосования депутаты позволят себе голосовать более свободно, что оставит ему шансы на победу.

В ШАС и "Яадут а-Тора" заявили, что само по себе увольнение Эдельштейна с поста главы комиссии не приведет к их возвращению в коалицию. Их требование остается неизменным – продвижение приемлемого для них законопроекта о призыве. В то же время, "Кан Бет" сообщает, что представители ультраортодоксальных партий побеседовали со всеми кандидатами на должность главы комиссии, чтобы выяснить их мнение.

В коалиции полагают, что даже если процесс увольнения Эдельштейна завершится, законопроект о призыве не будет отличаться от того, что проводил в последнее время глава комиссии по иностранным делам. Законопроект в той форме, в которой его хотят видеть ультраортодоксальные партии, неизбежно столкнется с критикой в Верховном суде и, скорее всего, будет заблокирован.

В оппозиции резко критикуют намерение коалиции уволить Юлия Эдельштейна с должности. Накануне глава оппозиции Яир Лапид заявил, что если Эдельштейн будет уволен, депутаты от оппозиции, входящие в состав комиссии, подадут в отставку.

Юридический советник Кнессета Сагит Афек также выступает против увольнения Эдельштейна. По ее мнению, такой шаг является опасным прецедентом и заметно осложнит процесс утверждения закона о призыве, передает "Кан Бет".