Госконтролер опубликовал ежегодный отчет о работе местных органов власти

Государственный контролер Матаньягу Энгельман опубликовал ежегодный отчет о работе местных органов власти. Среди проверенных тем: устранение угроз от опасных построек; готовность местных властей к пожарам; обеспечение помощи особым группам населения в условиях чрезвычайной ситуации; деятельность психологической службы в местных системах образования; мобилизация кадров в муниципалитетах в условиях чрезвычайного положения; обработка обращений и жалоб граждан как в обычное время, так и во время войны; борьба с насилием в семье; борьба с дикими кабанами и шакалами в городской черте; работа с подростками из группы риска в социальных службах; обеспечение тенистых общественных пространств; вывоз и захоронение отходов; меры по предотвращению хищений и мошенничества в муниципальных корпорациях и другие темы.

Готовность местных властей к пожарам

С момента публикации предыдущего отчета в 2018 году Израиль пережил ряд разрушительных лесных пожаров, включая сожжение около 200 тысяч дунамов природы на севере страны во время войны "Железные мечи". Последней крупной трагедией стал пожар в Иудейских горах в апреле 2025 года, вызвавший эвакуацию населенных пунктов и разрушение экосистем. Государственный контролер направил письмо премьер-министру, подчеркнув: "Стихийные пожары должны стать сигналом к формированию национальной стратегии борьбы с этой угрозой".

Проверка показала, что законодательные механизмы по-прежнему не доведены до конца: предложенные еще в 2017 году регуляции по созданию противопожарных барьеров так и не были утверждены, а программа правительства в этой сфере финансирует лишь треть от необходимого бюджета. В 2024 году в стране произошло около 33,500 пожаров, но из 81 наиболее уязвимого района только девять получили финансирование на создание буферных зон. "Это свидетельствует о провале подготовки государства к вспышкам пожаров. Пожар, вспыхнувший в День независимости, был ярким предупреждением – мы были в шаге от огромной катастрофы. Премьер-министр, министр национальной безопасности и министр внутренних дел обязаны извлечь уроки и обеспечить готовность всех органов к таким чрезвычайным ситуациям", – заявил госконтролер.

Энгельман также отметил, что существуют проблемы в профилактике и просвещении: местные органы власти почти не используют современные технологии для раннего обнаружения и прогнозирования пожаров, а усилия по информированию населения ограничены. "На фоне ускоряющихся климатических изменений и угроз в сфере безопасности, меры по защите от пожаров – это не опциональные инициативы, а обязательство государства перед гражданами", – говорится в отчете.

Деятельность психологической службы в местных системах образования

В период с 2019 по 2023 год, а также во время войны "Железные мечи", госконтролер провел масштабную проверку деятельности школьных психологических служб в разных муниципалитетах страны. Выяснилось, что более 61% родителей детей с эмоциональными или поведенческими трудностями не обращались за профессиональной помощью – в основном потому, что просто не знали о существовании такой возможности. "Война 'Железные мечи' лишь подчеркивает важность работы школьных психологов, особенно в условиях кризиса", – отметил госконтролер и призвал местные власти активнее распространять информацию об этих услугах среди населения.

Проверка также выявила глубокие структурные проблемы: норматив численности специалистов (1 психолог на 1,000 учеников с 3 до 18 лет) был установлен Минпросом еще 35 лет назад и с тех пор не обновлялся. В результате среднее ожидание первой консультации достигает 55 дней. Кроме того, система страдает от нехватки кадров, перегрузки, неравномерного распределения ресурсов между муниципалитетами, отсутствия единой информационной системы, проблем с безопасностью данных и физическим состоянием офисов. Особенно уязвимыми оказались дети младше трех лет.

Госконтролер Матаньягу Энгельман призвал министерство просвещения увеличить число штатных единиц, установить четкие стандарты для физической и цифровой среды, разработать синхронизированную систему сбора и анализа информации, а также обеспечить соблюдение закона о недопустимости найма людей с судимостью за сексуальные преступления. Он подчеркнул необходимость укрепления роли психологической службы как ключевого инструмента заботы о психоэмоциональном благополучии детей.

Борьба с насилием в семье

Согласно данным, около 576 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет подверглись физическому или психологическому насилию со стороны партнера за последний год, при этом лишь 17 тысяч из них были зарегистрированы в соцслужбах. Несмотря на многочисленные рекомендации, за семь лет так и не был создан полноценный национальный координирующий механизм, не внедрены единые стандарты работы, не существует централизованной цифровой системы сбора данных. Лишь 60% рекомендованного бюджета выделяется ежегодно, а на первичную профилактику направлено менее 4% от общих расходов.

Особое беспокойство вызывает ситуация на фоне войны "Железные мечи", когда риски домашнего насилия возрастают, но при этом возрастает и уровень "замалчивания" происходящего. До сих пор не реализована система обмена информацией между органами соцзащиты и правоохранительными структурами, значительная часть учреждений не адаптирована для людей с ограниченными возможностями, а программы реабилитации для освободившихся заключенных практически недоступны. Энгельман призвал к немедленной координации действий между всеми министерствами, разработке четкой стратегии и запуску полного комплекса мер, необходимых для защиты жертв и реабилитации агрессоров.

Обработка обращений и жалоб в муниципалитетах

Муниципалитеты по-прежнему реагируют на обращения и жалобы граждан неполноценно и несистемно – как в обычное время, так и во время войны "Железные мечи". В 2024 году 9 местных властей (3,5%) не назначили уполномоченного по приему жалоб, как требует закон, а 27 не опубликовали его контактные данные. В 57 муниципалитетах не было создано муниципальных колл-центров, при этом в арабском секторе их отсутствие особенно заметно: более половины арабских муниципалитетов не имеют ни центра, ни службы экстренного реагирования. Даже среди тех, кто такие центры открыл, треть не установила сроки ответа, не внедрила CRM-системы и не публикует стандарты обслуживания.

После 7 октября 2023 года около 23% муниципалитетов не имели службы экстренного реагирования, а в некоторых был доступен только онлайн-контакт. Муниципалитеты не подготовили сотрудников, не провели тренировки, а жители часто даже не знали, куда обращаться. Внутри городов отсутствуют четкие процедуры работы с жалобами: нет различий между просьбами и жалобами, не ведут регулярную аналитику и зачастую вообще не фиксируют обращения в единой системе.

Госконтролер потребовал немедленной изменить ситуацию в этой сфере. МВД должно проконтролировать, чтобы в каждом муниципалитете был уполномоченный по приему жалоб населения, действующий круглосуточный колл-центр и четкие процедуры для работы в чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо подготовить профессиональные инструкции, обеспечить обучение сотрудников, использовать жалобы для выявления системных проблем и улучшения городской среды – как в мирное, так и в военное время.

Борьба с дикими животными в городах

Из отчета следует, что в Израиле не существует органа, ответственного за борьбу с "вторгающимися видами" – такими как кабаны и шакалы – в пределах городов. Местные власти действуют без централизованного руководства, а релевантные государственные органы как Министерство охраны окружающей среды – не считают это своей прямой обязанностью. При этом число жалоб жителей, особенно в Хайфе, резко выросло, а ущерб от столкновений с животными – как в физическом, так и в финансовом аспектах – постоянно растет.

Энгельман указал на отсутствие мониторинга, единых стандартов отстрела, санитарии и просвещения населения. В некоторых городах отсутствует даже базовая политика по борьбе с проблемой. В Хайфе, например, власти сменили тактику и в 2024 году провели массовый отстрел, что может, по мнению специалистов, только усугубить ситуацию. Госконтролер призвал государственные органы срочно распределить зоны ответственности, обеспечить финансирование и выработать эффективную, гуманную и устойчивую стратегию и принять меры по уменьшению столкновений между людьми и дикими животными.

Обеспечение тенистых общественных пространств

Несмотря на правительственное решение о расширении озеленения улиц и создании непрерывных теневых зон с помощью деревьев к 2040 году, его реализация буксует. У муниципалитетов нет обязательств выполнять эту программу, нет достаточного финансирования, не хватает профессионального кадрового и организационного сопровождения, отсутствует единый стандарт ухода за деревьями. Во многих городах нет даже точных данных о количестве и состоянии деревьев. Из-за нехватки координации с коммунальными службами и планировщиками, деревья часто страдают при строительстве, а при озеленении не учитываются требования к качественной среде для их роста.

Кроме того, система надзора практически не работает – с 2022 года работает всего один инспектор на всю страну, большинство проверок не проводится, данные о срубленных и замененных деревьях не собираются. Не утверждены законы, позволяющие взимать компенсационные сборы за вырубку деревьев, а те средства, что собираются, используются не по назначению и непрозрачно. В результате – почти 90% городских улиц в Израиле остаются без достаточной тени, несмотря на обострение климатического кризиса.

Пресс-служба Управления государственного контролера