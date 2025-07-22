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Израиль

Депутат Буарон также выдвинул кандидатуру на пост Эдельштейна

Ликуд
Коалиция
время публикации: 22 июля 2025 г., 15:15 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 16:04
Депутат Буарон также выдвинул кандидатуру на пост Эдельштейна
Sraya Diamant/Flash90

Депутат Кнессета Авихай Буарон ("Ликуд") объявил о решении баллотироваться на должность главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

"Я обязуюсь посвятить всего себя разрешению кризиса и изысканию подлинного и сбалансированного решения по этому, одному из сложнейших вопросов", – сказал Буарон.

Он стал шестым кандидатом на пост главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Помимо него, на пост претендуют депутаты Эдельштейн, Бисмут, Далаль, Мильвицки, Ватури.

22 июля Юлий Эдельштейн встретился с представителями организаций резервистов. "Сидеть в прохладном помещении и возражать против попыток принять закон, легализующий уклонизм, это проще, чем воевать в Газе", – сказал Эдельштейн. "Мы можем спорить о том или ином параграфе в законе, но у нас одна цель – принять закон, который добавит солдат в ЦАХАЛ", – сказал глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне

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