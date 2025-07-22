МИД Израиля приветствовал решение властей США о выходе из UNESCO

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар опубликовал комментарий в связи с сообщением о том, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе Соединенных Штатов из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO), поскольку эта организация поддерживает инициативы, которые не соответствуют американским интересам.

В комментарии Саара сказано: "Мы приветствуем решение американской администрации выйти из UNESCO. Это необходимый шаг, призванный способствовать справедливости и признанию права Израиля на равное отношение в структурах ООН – право, которое неоднократно попиралось из-за политизации этой арены. Пора положить конец изоляции Израиля и политизированному поведению стран-членов ООН – как в этой организации, так и во всех агентствах ООН. Израиль благодарит США за моральную поддержку и лидерство, особенно в многосторонней международной сфере, где распространена антиизраильская дискриминация. ООН нуждается в коренных реформах, чтобы сохранить свою актуальность".