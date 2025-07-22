Трамп принял решение о выходе США из UNESCO
время публикации: 22 июля 2025 г., 13:36 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 13:40
Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе Соединенных Штатов из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO), поскольку эта организация поддерживает инициативы, которые не соответствуют американским интересам.
С заявлением по этому поводу выступила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
"Президент Трамп принял решение вывести США из UNESCO, которая поддерживает прогрессивные, вызывающие разногласия культурные и социальные инициативы, полностью противоречащие разумной политике, за которую американцы голосовали в ноябре", – сказала она в комментарии газете New York Post.
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