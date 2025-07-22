Стрельба в иерусалимском районе Гива Царфатит при задержании жителя Иерихона

В иерусалимском районе Гива Царфатит палестинский водитель направил автомобиль в сторону полицейских. После предупредительного выстрела в воздух стражи порядка открыли огонь по колесам машины.

Инцидент начался примерно за час до этого – на контрольно-пропускном пункте "Хизмэ". Во время проверки автомобиля, прибывшего со стороны палестинской территории, водитель представился чужим именем. Поняв, что обман не удался, водитель попытался скрыться на израильской территории.

Сотрудники Центра управления Иерусалимского округа зафиксировали передвижение машины в восточной части города. На место были направлены полицейские и бойцы пограничной полиции. Водитель вновь проигнорировал требование остановиться, и продолжил движение в сторону Гива Царфати.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что после выстрелов по колесам водитель утратил контроль над транспортным средством и врезался во встречную машину. Ее водитель получил легкие травмы и был доставлен в больницу для получения медицинской помощи.

Нарушитель, 40-летний житель Иерихона, был задержан детективами из отделения полиции "Шалем". При проверке выяснилось, что номерные знаки не соответствуют автомобилю.