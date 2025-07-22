В Газе погиб старшина Владимир Лоза

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на юге сектора Газы погиб старшина резерва Владимир Лоза, 36 лет, из Ашкелона, боец 7020-го батальона 5-й резервной бригады.

Судя по имеющимся данным, военнослужащий погиб 21 июля в результате взрыва во время подготовки к подрыву туннеля, который привел к обрушению здания. Вследствие этого инцидента были раненые, но о тяжелораненых ЦАХАЛ не сообщает.

Уточнены обстоятельства гибели 21 июля 19-летнего старшего сержанта Амита Коэна, из Холона, бойца 13-го батальона бригады "Голани", и тяжелого ранения офицера этого подразделения. По данным расследования, трагедия произошла в результате ошибочного сброса гранаты квадрокоптером ЦАХАЛа.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 895 военнослужащих ЦАХАЛа.