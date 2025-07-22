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Израиль

Житель деревни Туба-Зангария обвинен в поддержке терроризма

Криминал в арабском секторе
Террористы
время публикации: 22 июля 2025 г., 08:32 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 08:33
Житель деревни Туба-Зангария обвинен в поддержке терроризма
Пресс-служба полиции Израиля

В мировой суд Кирьят-Шмоны подано обвинение против 65-летнего жителя бедуинской деревни Туба-Зангария (к северу от Кинерета, около границы с Сирией), которого подозревают в подстрекательстве к терроризму и поддержке террора.

29 июня во время обыска в доме подозреваемого, который публиковал в соцсетях посты в поддержку ХАМАСа, "Аль-Каиды" и "Исламского государства", были найдены самодельный флаг ИГ (висевший на стене в гостиной), огнестрельное и холодное оружие. Хозяин квартиры был арестован.

Задержанный обвиняется в подстрекательстве к терроризму, идентификации себя с террористической организацией, а также в незаконном хранении оружия.

Израиль
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