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    В Израиле

    13-й телеканал: судьи считают недостаточными доказательства по одному из пунктов обвинения в "деле 4000"

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    13-й телеканал: судьи считают недостаточными доказательства по одному из пунктов обвинения по
    Olivier Fitoussi/Flash90

    По информации 13-го телеканала, трое судей, рассматривающих "дело 400" (дело об отношениях с бывшим владельцем "Безек" и портала Walla Шаулем Аловичем), дали понять представителям прокуратуры, что считают недостаточными доказательства по пункту обвинения в даче и получении взятки.

    По данным телеканала, разговор между судьями и представителями прокуратуры произошел на прошлой неделе. Во время очередного судебного заседания судьи отозвали в сторону представителей обвинения и адвокатов Нетаниягу и Шауля Аловича , чтобы сообщить им свое мнение.

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    13-й телеканал сообщил, что судьи также предложили сторонам "в интересах страны" заключить внесудебную сделку.

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    Отметим, что в начале мая появились сообщения о том, что юридический советник Гали Баарав-Миара должна принять решение, соглашаться ли на начало медиации по делам, фигурантом которых является премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

    Телеканал "Кешет" сообщал, что на повестке дня находится внесудебная сделка, параметры которой обсуждались еще в период полицейского расследования, и, по словам журналиста Гая Пелега, с тех пор не изменились.

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    В рамках этого предложения, Биньямин Нетаниягу признает себя виновным в обмане общественного доверия по делам 1000 и 4000 (дело о получении незаконных подарков от бизнесменов и дело об отношениях с бывшим владельцем "Безек" и портала Walla Шаулем Аловичем). Сделка подразумевает пожизненный уход Нетаниягу из политической системы. В последствии юридический советник отказалась от проведения медиации.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 Мая 2023
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    Уход из политики в обмен на свободу: вновь обсуждается сделка с Биньямином Нетаниягу
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