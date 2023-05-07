Уход из политики в обмен на свободу: вновь обсуждается сделка с Биньямином Нетаниягу

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара примет решение в ближайшие недели, соглашаться ли на начало медиации по делам, фигурантом которых является премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Как сообщал в минувшие выходные "Кешет", на повестке дня находится внесудебная сделка, параметры которой обсуждались еще в период полицейского расследования, и, по словам журналиста Гая Пелега, с тех пор не изменились.

В рамках этого предложения, Биньямин Нетаниягу признает себя виновным в обмане общественного доверия по делам 1000 и 4000 (дело о получении незаконных подарков от бизнесменов и дело об отношениях с бывшим владельцем "Безек" и портала Walla Шаулем Аловичем). Сделка подразумевает пожизненный уход Нетаниягу из политической системы.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

Отметим, что это первый случай, когда уход Нетаниягу из политики навсегда официально обсуждается юридическим советником правительства. Израильский закон не подразумевает такой радикальный шаг, и до сих пор шла дискуссия лишь о том, будут ли действия Нетаниягу признаны позорными. Такое признание лишит Нетаниягу права семь лет баллотироваться в Кнессет. Но, судя по информации "Кешет", в настоящий момент речь идет именно о пожизненном уходе премьера из политики. В свою очередь, в случае заключения сделки прокуратура откажется от обвинения во взяточничестве по "делу 4000" и не потребует для Нетаниягу наказания в виде лишения его свободы.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщает, что среди адвокатов Нетаниягу есть разногласия по поводу предложения начать процесс медиации, основанный на этой сделке. В то время как адвокат Боаз Бен-Цур поддерживает предложение, адвокат Амит Хадад возражает. Решение будет принято в ближайшее время.