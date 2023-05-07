adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
14 - 18°
Тель-Авив:
16 - 22°
Эйлат:
21 - 31°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.647 ₪ 4.022 ₪
Иерусалим:
14 - 18°
Тель-Авив:
16 - 22°
Эйлат:
21 - 31°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Уход из политики в обмен на свободу: вновь обсуждается сделка с Биньямином Нетаниягу

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Уход из политики в обмен на свободу: вновь обсуждается сделка с Биньямином Нетаниягу
    Tomer Neuberg/FLASH90

    Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара примет решение в ближайшие недели, соглашаться ли на начало медиации по делам, фигурантом которых является премьер-министр Биньямин Нетаниягу. 

    Как сообщал в минувшие выходные "Кешет", на повестке дня находится внесудебная сделка, параметры которой обсуждались еще в период полицейского расследования, и, по словам журналиста Гая Пелега, с тех пор не изменились.

    В рамках этого предложения, Биньямин Нетаниягу признает себя виновным в обмане общественного доверия по делам 1000 и 4000 (дело о получении незаконных подарков от бизнесменов и дело об отношениях с бывшим владельцем "Безек" и портала Walla Шаулем Аловичем). Сделка подразумевает пожизненный уход Нетаниягу из политической системы.

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    Отметим, что это первый случай, когда уход Нетаниягу из политики навсегда официально обсуждается юридическим советником правительства. Израильский закон не подразумевает такой радикальный шаг, и до сих пор шла дискуссия лишь о том, будут ли действия Нетаниягу признаны позорными. Такое признание лишит Нетаниягу права семь лет баллотироваться в Кнессет. Но, судя по информации "Кешет", в настоящий момент речь идет именно о пожизненном уходе премьера из политики. В свою очередь, в случае заключения сделки прокуратура откажется от обвинения во взяточничестве  по "делу 4000" и не потребует для Нетаниягу наказания в виде лишения его свободы. 

    Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщает, что среди адвокатов Нетаниягу есть разногласия по поводу предложения начать процесс медиации, основанный на этой сделке. В то время как адвокат Боаз Бен-Цур поддерживает предложение, адвокат Амит Хадад возражает. Решение будет принято в ближайшее время.

    adv_13 rimma_dw_d
    adv_14 rimma_dw_m
    adv_15 article_video
    Ссылки по теме
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    12:01 На 250 военных базах началась проверка системы охраны бункеров и оружейных помещений
    11:59 Разрешено к публикации: по подозрению в убийстве задержан Денис Мокин
    10:48 Бен-Гвир и министры от "Оцма Иегудит" бойкотируют заседание правительства
    10:38 Больничная касса "Меухедет" объявила 8 мая предупредительную забастовку
    09:54 Уход из политики в обмен на свободу: вновь обсуждается сделка с Биньямином Нетаниягу
    09:30 Задержанный в Израиле с контрабандой оружия и золота депутат иорданского парламента освобожден из-под стражи
    08:06 Сотрудники "Эгеда" блокировали центральные стоянки в Иерусалиме, Хайфе и Реховоте
    08:05 Украинку с четырехлетним сыном, приехавших в гости к родственнице, депортировали из Израиля
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5