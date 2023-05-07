Уход из политики в обмен на свободу: вновь обсуждается сделка с Биньямином Нетаниягу
Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара примет решение в ближайшие недели, соглашаться ли на начало медиации по делам, фигурантом которых является премьер-министр Биньямин Нетаниягу.
Как сообщал в минувшие выходные "Кешет", на повестке дня находится внесудебная сделка, параметры которой обсуждались еще в период полицейского расследования, и, по словам журналиста Гая Пелега, с тех пор не изменились.
В рамках этого предложения, Биньямин Нетаниягу признает себя виновным в обмане общественного доверия по делам 1000 и 4000 (дело о получении незаконных подарков от бизнесменов и дело об отношениях с бывшим владельцем "Безек" и портала Walla Шаулем Аловичем). Сделка подразумевает пожизненный уход Нетаниягу из политической системы.
Отметим, что это первый случай, когда уход Нетаниягу из политики навсегда официально обсуждается юридическим советником правительства. Израильский закон не подразумевает такой радикальный шаг, и до сих пор шла дискуссия лишь о том, будут ли действия Нетаниягу признаны позорными. Такое признание лишит Нетаниягу права семь лет баллотироваться в Кнессет. Но, судя по информации "Кешет", в настоящий момент речь идет именно о пожизненном уходе премьера из политики. В свою очередь, в случае заключения сделки прокуратура откажется от обвинения во взяточничестве по "делу 4000" и не потребует для Нетаниягу наказания в виде лишения его свободы.
Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщает, что среди адвокатов Нетаниягу есть разногласия по поводу предложения начать процесс медиации, основанный на этой сделке. В то время как адвокат Боаз Бен-Цур поддерживает предложение, адвокат Амит Хадад возражает. Решение будет принято в ближайшее время.