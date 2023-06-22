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    В Израиле

    В Шхеме ЦАХАЛ взорвал квартиру боевика, причастного к гибели Идо Баруха. Видео

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    В Шхеме ЦАХАЛ взорвал квартиру боевика, причастного к гибели Идо Баруха. Видео
    Пресс-служба ЦАХАЛа     В Шхеме ЦАХАЛ взорвал квартиру боевика, причастного к гибели Идо Баруха. Видео
    Пресс-служба ЦАХАЛа     В Шхеме ЦАХАЛ взорвал квартиру боевика, причастного к гибели Идо Баруха. Видео
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ВСЕ ФОТО

    В ночь на 22 июня израильские военные вошли в Шхем с целью разрушения квартиры одного из боевиков, причастных к убийству 11 октября 2022 года старшего сержанта Идо Баруха. Рано утром операция была завершена, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

    Речь идет о квартире Камаля Гури – одного из боевиков, застреливших Идо Баруха. Операция проводилась в районе Махфия в Шхеме.

    Во время проведения операции местные боевики пытались помешать военным, применяя огнестрельное оружие, петарды и "коктейли Молотова". Военные применили средства для разгона толпы.

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    В ходе проведенной операции среди израильских военных пострадавших нет.

    Отметим, что операция была проведена по заранее утвержденному плану, несмотря на эскалацию напряженности на фоне серии операций ЦАХАЛа в Дженине и вскоре после теракта в Эли, где террористами были убиты четверо израильтян.

    ЦАХАЛ представил видеозапись, судя по которой квартира террориста располагалась на втором этаже шестиэтажного жилого дома. Квартира была взорвана, при этом соседним квартирам был причинен минимальный ущерб.

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    11 октября 2022 года на перекрестке Ганот, недалеко от поселка Шавей Шомрон, боевики группировки "Львиное логово" из автомобиля, ехавшего на высокой скорости, обстреляли из автоматического оружия солдат из бригады "Гивати", охранявших участников ежегодного марша, проводимого в дни праздника Суккот в "зоне С". Одной из пуль был смертельно ранен 21-летний сержант Идо Барух. В течение последующих недель участники нападения были обнаружены: одни из них были убиты, другие задержаны.

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