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    В Израиле

    Источник: Олена Зеленская не посетила те отделения "Шибы", где с ней могли заговорить по-русски

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    Источник: Олена Зеленская не посетила те отделения
    Фото: пресс-служба медицинского центра Шиба

    Первая леди Украины Олена Зеленская вместе с супругой израильского президента Михаль Герцог посетила медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере, где побывала на экскурсии в центре виртуальной реальности в реабилитационном отделении больницы, а также в психиатрическом отделении детской больницы "Сафра".

    При этом, как сообщили редакции NEWSru.co.il источники в отделении реабилитации для пациентов, переживших черепно-мозговую травму, Зеленская, которая намеревалась посетить это и еще несколько реабилитационных отделений, отказалась от их посещения после того, как руководство этих отделений не смогло гарантировать первой леди Украины, что сотрудники или пациенты не будут употреблять в общении с ней русский язык.

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    Согласно заявлению пресс-службы больницы "Шиба", целью визита Зеленской в медицинский центр было обсуждение создания новой программы по сотрудничеству между израильскими и украинскими медиками в области детской психиатрии и реабилитации.

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    Офис президента Украины не ответил на просьбу нашей редакции прокомментировать отказ Олены Зеленской посещать отделения, где к ней могут обратиться на русском языке.

    В июле из больницы "Шиба" должна отправиться в Украину делегация врачей, чтобы оказать помощь в работе реабилитационных центров в Киеве и во Львове. Источники нашей редакции в "Шибе" рассказали, что у сотрудников, которые выразили желание войти в делегацию, попросили не использовать в работе с украинскими коллегами русский язык.

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    "Это очень печально, – сказал собеседник NEWSru.co.il, – поскольку мы здесь все или почти все очень болеем за Украину и хотим помочь нашим украинским коллегам. Мы можем общаться с ними по-английски, но очевидно, что такие запреты не способствуют эффективной работе. Кроме того, как показал недавний приезд в Израиль украинских медиков, на русском языке им, как и нам, общаться гораздо удобнее, чем на английском".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Июня 2023
    Первая леди Украины Олена Зеленская была принята президентом Израиля в Иерусалиме
    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 11 Июня 2023
    СМИ: Олена Зеленская на следующей неделе посетит Израиль
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