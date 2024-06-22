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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали военные объекты "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 22 июня 2024 г., 19:28 | последнее обновление: 22 июня 2024 г., 20:28
ВВС ЦАХАЛа атаковали военные объекты "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

В районе Ярун юге Ливана силы ЦАХАЛа заметили террориста, вошедшего в военное здание одной из террористических инфраструктур "Хизбаллы". Истребитель ВВС ЦАХАЛа нанес удар по этому зданию.

Кроме того, ВВС атаковали военную структуру "Хизбаллы" в районе Рамия. В течение дня силы ЦАХАЛа наносили удары по целям в районах южного Ливана Айта аш-Шааб, Аль-Джбейн и Талуса.

В районе Айта аш-Шааб был замечен и ликвидирован террорист, находившийся на наблюдательном пункте "Хизбаллы".

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июня 2024

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