260-й день войны в Израиле. Хронология событий

Суббота, 22 июня 2024 года, 260-й день войны "Железные мечи", которую Израиль ведет против террористических организаций в Газе, в Иудее и Самарии, в Ливане, начиная с 7 октября 2023 года.

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе, уничтожая инфраструктуру ХАМАСа и ликвидируя боевиков. Военные и силы пограничной полиции действуют в Иудее и Самарии. В ответ на ракетные обстрелы и атаки беспилотников армия Израиля наносит удары по объектам "Хизбаллы" в Ливане.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 22.06.2024

05:00

Источники в ПА: продолжаются перестрелки в Шхеме.

Источники в Газе сообщают о взрывах на западе Рафаха, слышна интенсивная стрельба.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Даэйшэ, на окраине Бейт-Лехема.

04:00

Источники в Газе: артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по целям в Дир аль-Балахе, в центре сектора.

Источники в Газе: артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по целям в Аль-Караре и в Хан-Юнисе, на юге сектора.

Источники в Газе: артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в центральной и южной части Рафаха, на юге сектора.

03:00

Источники в Газе: артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели на востоке Зайтуна, на юго-востоке города Газа.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Шхем в западной стороны. Происходят столкновения в районах Рафидия, Аль-Айн и Балата. Боевики "Батальонов мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ) заявляют, что противостоят израильским военным.

02:00

Источники в Газе: артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в районе рынка Халаль и в районе Кишта, в южной части Рафаха, на юге сектора.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в район Аль-Маншар в Аззуне, к востоку от Калькилии.

Источники в Газе: израильские военные взорвали несколько зданий в Рафахе, на юге сектора.

01:00

Источники в ПА: израильские военные провели обыски в Дуре, к югу от Хеврона, заявляется, что был избит местный житель.

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа нанесли новые удары по целям в Рафахе, на юге сектора.

Международный комитет Красного Креста (МККК) объявил, что его офис в секторе Газы был поврежден в результате обстрела. Заявлено, что после обстрела в ближайший полевой госпиталь организации поступило 22 погибших и 45 пострадавших. Из сообщения неясно, о погибших и раненых за какой период и в результате каких инцидентов идет речь.

Источники в ПА сообщают о взрывах в Кабатии, к югу от Дженина.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в район Артах в Туль-Кареме.

Источники в Газе сообщают об ожесточенных боях в районе "бараков Аль-Уакала", на западе Рафаха, на юге сектора.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Будрус, к западу от Рамаллы.

00:00

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Байт-Уммар, к северу от Хеврона.

Источники в Газе: ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в Рафахе, на юге сектора.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Шуэйку, к северу от Туль-Карема.

Источники в Газе: БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели к северу от Рафаха, на юге сектора, один убитый, двое раненых.

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Последний сигнал тревоги об обстреле израильской территории из сектора Газы был зафиксирован в 14:02 21 июня. Последний сигнал тревоги около границы с Ливаном – в 14:21 21 июня. В ходе нынешней войны террористические группировки в секторе Газы и Ливане, как правило (но не всегда), прекращают "на ночь" ракетные обстрелы израильской территории.

ВОЙНА "ЖЕЛЕЗНЫЕ МЕЧИ"

Рано утром 7 октября 2023 года атака террористов началась с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен сотни израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы.

Согласно официальным данным, 7 октября 2023 года ХАМАС похитил 251 человека. По состоянию на июнь 2024 года, террористы удерживают 120 человек (живых и мертвых). В их числе 100 мужчин, 16 женщин и двое детей, похищенных в ходе террористической атаки ХАМАСа 7 октября 2023 года и ранее. Известно, что 39 похищенных нет в живых, их тела удерживаются ХАМАСом в Газе (включая Адара Гольдина и Орона Шауля, похищенных в 2014 году). Одна женщина числится пропавшей без вести.

Освобождены/спасены 135 человек: Освобождены/спасены: четверо израильтян освобождены и одна военнослужащая спасена бойцами ЦАХАЛ до 24 ноября 2023 года; 81 израильтянин и 24 иностранца освобождены в рамках сделки с ХАМАСом с 24 по 30 ноября 2023 года; 16 похищенных убиты в плену ХАМАСа и их тела были найдены и эвакуированы бойцами ЦАХАЛа; трое похищенных случайно убиты огнем ЦАХАЛа; в рамках спецоперации 12 февраля 2024 года силы безопасности спасли в Рафиахе двух заложников; в ходе спецоперации в Нусейрате 8 июня 2024 года были спасены четверо заложников.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

В первый день войны, 7 октября, террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники. Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

В Израиле более 1500 погибших 7 октября и в последующие дни войны. Около 13000 человек были ранены или травмированы. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана.

Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

С конца октября идет наземная военная операция в Газе. В ходе боев с террористами в секторе Газы ЦАХАЛ несет значительные потери – с 27 октября (начало наземной операции в Газе) погибли 312 военнослужащих (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля). По данным ЦАХАЛа, с начала войны в Газе ликвидированы около 14000 боевиков и их командиров (ХАМАС признает гибель примерно 6000 боевиков). "Хизбалла" заявляет о гибели более 350 своих боевиков и командиров (сообщалось также о потерях в рядах шиитского движения "Амаль" и боевиков-суннитов в Ливане).

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)

С начала войны из сектора Газы были запущены около 10000 ракет (по оценкам ЦАХАЛа, до 15% из них падали на территории Газы; данные были уточнены 7.04.2024). Около 5000 ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана (около 20% падали на ливанской территории). Из Сирии были выпущены десятки ракет. Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА.

Сотни тысяч израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

С 7.10.2023 на территории Палестинской автономии были задержаны около 4200 подозреваемых в терроре, около 1800 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

ЦАХАЛ наносит интенсивные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС, артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что с начала войны были атакованы десятки тысяч целей в секторе Газы. ЦАХАЛ регулярно наносит удары по целям в южном Ливане. ЦАХАЛ также атакует цели на территории Сирии. 1 апреля был нанесен удар по зданию "консульства" Ирана в Дамаске, убиты высокопоставленные офицеры КСИР.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о более 37000 убитых с начала войны и примерно 83000 раненых. По данным ООН, около 40% убитых в Газе – мужчины призывного возраста, 20% – женщины, 32% – несовершеннолетние, 8% – пожилые люди.

По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. По данным ВОЗ, 1,3 млн перемещенных жителей Газы проживают в убежищах на юге сектора. ЦАХАЛ заявляет, что более 1 млн жителей северной части Газы переместились на юг сектора.

С 21 октября в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь. Значительную часть этой помощи забирает ХАМАС. Помощь доставляют на грузовиках или сбрасывают с самолетов. Начинаются поставки помощи морским путем.

В ночь на 14 апреля Иран осуществил массированный удар по территории Израиля, запустив сотни ракет и ударных беспилотников по целям в Негеве, на Голанских высотах и в Иерусалиме. Абсолютное большинство ракет и БПЛА были перехвачены силами ПВО и ВВС Израиля, США, Великобритании, Иордании. В результате атаки причинен незначительный ущерб авиабазе "Неватим". Тяжело ранена девочка, десяткам людей потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока или в связи с легкими травмами.

СМИ сообщали, что в ночь на 19 апреля Израиль нанес удар по целям в Иране. Израиль на себя ответственность не брал. Иран не возлагал ответственность на Израиль.