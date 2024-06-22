В Иерусалиме автомобиль насмерть сбил пешехода

В Иерусалиме, на улице Голомб, автомобиль сбил пешехода, мужчину в возрасте примерно 60 лет. От полученных травм мужчина скончался. В автомобиле, кроме водителя, находились две пассажирки, которые получили легкие и средние травмы.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего машина вылетела с дороги на строительную площадку. Полиция проводит расследование инцидента.