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В Иерусалиме автомобиль насмерть сбил пешехода

время публикации: 22 июня 2024 г., 19:56 | последнее обновление: 22 июня 2024 г., 19:56
В Иерусалиме автомобиль насмерть сбил пешехода
Flash90. Фото: А.Султан

В Иерусалиме, на улице Голомб, автомобиль сбил пешехода, мужчину в возрасте примерно 60 лет. От полученных травм мужчина скончался. В автомобиле, кроме водителя, находились две пассажирки, которые получили легкие и средние травмы.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего машина вылетела с дороги на строительную площадку. Полиция проводит расследование инцидента.