Палестинские источники: в Калькилии убит израильтянин

Палестинские источники сообщают, что в Калькилии был тяжело ранен и вскоре скончался от полученных ран гражданин Израиля.

После того, как сотрудники "Красного полумесяца" передали раненого парамедикам израильской службы скорой помощи МАДА, неизвестные подожгли автомобиль, принадлежавший израильтянину.

После этого в Калькилию для расследования инцидента вошли силы ЦАХАЛа.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что в Калькилии убит израильтянин. Других подробностей пока не сообщается.