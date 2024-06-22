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Израиль

Палестинские источники: в Калькилии убит израильтянин

время публикации: 22 июня 2024 г., 09:29 | последнее обновление: 22 июня 2024 г., 10:05
Палестинские источники: в Калькилии убит израильтянин
Flash90. Фото: А.Катиб

Палестинские источники сообщают, что в Калькилии был тяжело ранен и вскоре скончался от полученных ран гражданин Израиля.

После того, как сотрудники "Красного полумесяца" передали раненого парамедикам израильской службы скорой помощи МАДА, неизвестные подожгли автомобиль, принадлежавший израильтянину.

После этого в Калькилию для расследования инцидента вошли силы ЦАХАЛа.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что в Калькилии убит израильтянин. Других подробностей пока не сообщается.