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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 22 июня: операции в Шхеме и Туль-Кареме

время публикации: 22 июня 2024 г., 06:25 | последнее обновление: 22 июня 2024 г., 06:27
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 22 июня: операции в Шхеме и Туль-Кареме
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 22 июня действовали в Шхеме, в Туль-Кареме (в районе Артах) и около Туль-Карема (в Шуэйке), около Калькилии (в Аззуне), в Кабатии (к югу от Дженина), около Хеврона (в Дуре, Байт-Уммаре), около Рамаллы (в Будрусе), в Даэйшэ (на окраине Бейт-Лехема).

Происходили вооруженные столкновения. В Шхеме были слышны перестрелки в районах Рафидия, Аль-Айн и Балата. Боевики "Батальонов мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ) заявляли, что противостоят израильским военным.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

Источники в ПА заявляют: израильские военные провели обыски в Дуре, к югу от Хеврона, был избит местный житель.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 22 июня.

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