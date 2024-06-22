Убийство израильтянина в Калькилии было совершено на националистической почве

Установлено, что убийство гражданина Израиля в Калькилии было совершено на националистическоей почве. Имя погибшего пока не сообщалось.

ЦАХАЛ напоминает, что пребывание в "зоне А" запрещено и опасно для израильтян.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в Калькилии убит гражданин Израиля.

По предварительным данным, неизвестные обстреляли автомобиль с израильскими номерными знаками, в котором находился один человек.

Ранее палестинские СМИ сообщали, что после того, как сотрудники "Красного полумесяца" передали раненого парамедикам израильской службы скорой помощи МАДА, неизвестные подожгли автомобиль, принадлежавший израильтянину.

Как сообщают источники в Газе, убийство израильского гражданина приветствовала террористическая организация ХАМАС, заявившая, что "такие убийства – лучший способ противостоять агрессии оккупантов". Однако о своей ответственности за это убийство ХАМАС не заявил.

По данным палестинских служб безопасности, убитый израильтянин был известен в Калькилии как человек, покупавший овощи у местных торговцев на протяжении десяти лет.

Это второе убийство граждан Израиля в Калькилии за последние три дня. Напомним, 20 июня на КПП "Элиягу" в Самарии был доставлен мужчина примерно 70 лет в бессознательном состоянии, позднее он скончался. Было установлено, что мужчина заехал на автомобиле в Калькилию, его ограбили, машину отобрали.