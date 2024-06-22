Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в Калькилии убит гражданин Израиля
время публикации: 22 июня 2024 г., 09:48 | последнее обновление: 22 июня 2024 г., 10:08
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в Калькилии убит гражданин Израиля.
Силы Армии обороны Израиля и полиция действуют в Калькилии, расследуя обстоятельства происшедшего.
По предварительным данным, неизвестные обстреляли автомобиль с израильскими номерными знаками, в котором находился один человек.
Ранее палестинские СМИ сообщали, что после того, как сотрудники "Красного полумесяца" передали раненого парамедикам израильской службы скорой помощи МАДА, неизвестные подожгли автомобиль, принадлежавший израильтянину.