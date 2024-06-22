Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в Калькилии убит гражданин Израиля.

Силы Армии обороны Израиля и полиция действуют в Калькилии, расследуя обстоятельства происшедшего.

По предварительным данным, неизвестные обстреляли автомобиль с израильскими номерными знаками, в котором находился один человек.

Ранее палестинские СМИ сообщали, что после того, как сотрудники "Красного полумесяца" передали раненого парамедикам израильской службы скорой помощи МАДА, неизвестные подожгли автомобиль, принадлежавший израильтянину.