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Израиль

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в Калькилии убит гражданин Израиля

время публикации: 22 июня 2024 г., 09:48 | последнее обновление: 22 июня 2024 г., 10:08
Калькилия
Flash90. Фото: Й.Замир

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в Калькилии убит гражданин Израиля.

Силы Армии обороны Израиля и полиция действуют в Калькилии, расследуя обстоятельства происшедшего.

По предварительным данным, неизвестные обстреляли автомобиль с израильскими номерными знаками, в котором находился один человек.

Ранее палестинские СМИ сообщали, что после того, как сотрудники "Красного полумесяца" передали раненого парамедикам израильской службы скорой помощи МАДА, неизвестные подожгли автомобиль, принадлежавший израильтянину.